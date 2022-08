POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Trampolin beschädigt

Aalen (ots) - In der Nacht zum Donnerstag brannte in der Unteren Uferstraße ein städtisches Gebäude, in dem Flüchtlinge untergebracht sind. Die Rettungskräfte wurden kurz nach Mitternacht davon unterrichtet. Beim Eintreffen der Polizei stand das Gebäude bereits in Flammen. Die örtliche Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 31 Mann am Löscheinsatz beteiligt. Die Rettungsdienste waren vorsorglich mit vier ...

