Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Polizeibeamte beworfen - Unfallflucht - In Wohnung randaliert - Rucksack entwendet - Sonstiges

Aalen: Polizeibeamte beworfen

Kurz nach 1 Uhr am Donnerstagmorgen meldeten Anwohner der Rombacher Straße eine Ruhestörung, ausgehend von einem 31-Jährigen, der mit seiner Musik offenbar das gesamte Gebäude beschallte. Beamte des Polizeireviers Aalen fuhren daher die Örtlichkeit an, wo sie von dem Mann, der auf dem Balkon stand, mit lautstarken Beleidigungen und Beschimpfungen empfangen wurden. Demonstrativ stellte er die Musik noch lauter und fing an, Gegenstände wie Altglas, Porzellan und Bücher zusammen zu suchen, um diese auf die Polizeibeamte zu werfen. Da sich der 31-Jährige erkennbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und erheblichen Widerstand gegen seine vorläufige Festnahme leistete, wurden weitere Streifenwagenbesatzungen aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen angefordert. Der 31-Jährige wurde nach seiner Festnahme in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Aalen: 17-Jähriger bei Sturz verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 17-Jähriger bei einem Sturz am Mittwochabend. Der Jugendliche befuhr gegen 21.40 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Julius-Bausch-Straße in Richtung Burgstallstraße. Eigenen Angaben zufolge bremste ein vor ihm fahrender Pkw unvermittelt stark ab, weshalb auch er sein Fahrzeug abbremsen musste. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Obwohl der Pkw-Lenker den Sturz offenbar mitbekommen hatte, fuhr dieser - nun mit hoher Geschwindigkeit - davon. Am Fahrzeug des 17-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der B 19 übersah eine 32-Jährige am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr den neben ihr fahrenden Honda eines 21-Jährigen. Sie streifte das Fahrzeug mit ihrem Mazda, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Lauchheim: In Wohnung randaliert

Bis Donnerstagmorgen 8.30 Uhr musste ein 26-Jähriger in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem er sich am Mittwochnachmittag gewaltsam Zutritt zur Wohnung seiner Ex-Lebensgefährtin beschafft hatte, die zu dieser Zeit nicht zuhause war. Eine Anwohnerin hatte die Frau verständigt und mitgeteilt, dass sich der 26-Jährige in ihrer Wohnung aufhält. Als Beamte des Polizeireviers Aalen an der Örtlichkeit eintrafen, stand der unter Betäubungsmitteln stehende Mann am offenen Fenster, öffnete dann aber die Wohnungstür. In der Wohnung hatte der 26-Jährige die komplette Einrichtung verwüstet und Gegenstände beschädigt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde dem Mann der polizeiliche Gewahrsam erklärt. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich vehement und bedrohte die Beamten. Der 26-Jährige sperrte sich dermaßen, dass sogar ein zufällig vorbeikommender Passant den Polizeibeamten zur Hilfe kam. Dort konnten ihm letztlich Handschließen angelegt werden. Eine Bereitschaftsrichterin ordnete daraufhin den Polizeigewahrsam an.

Aalen: Rucksack entwendet

Im Eingangsbereich eines Lebensmitteldiscounters in der Weidenfelder Straße stellte eine 51-Jährige am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr ihren Rucksack ab, um Einkäufe zu erledigen. Als sie zurückkehrte, war der Rucksack verschwunden. Allerdings hatte der Ladendetektiv zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen bei dem Diebstahl beobachtet. Er verfolgte die beiden und konnte sie im Bereich der Bahnhofsunterführung antreffen. Dort hielt er sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Aalen: Aufgefahren - 7000 Euro Schaden

Verkehrsbedingt musste eine 42-Jährige ihren VW Polo am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der Wilhelmstraße anhalten. Eine 23-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Ford Mondeo auf das stehende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro; beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Aalen-Unterkochen: Alkoholisiert Unfall verursacht

Mit seinem Volvo befuhr ein 39-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr die Ebnater Steige aus Ebnat in Fahrtrichtung Unterkochen. Aufgrund Alkoholeinwirkung geriet der 39-Jährige mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur, wo er einen Pkw streifte. Ein weiterer Autofahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf seinen Vordermann auf, der wiederum direkt hinter dem entgegenkommenden Fahrzeug gefahren war. Ohne anzuhalten fuhr der Unfallverursacher davon. Anhand des von Zeugen genannten Autokennzeichens konnte er rasch ermittelt werden. Nachdem ein durchgeführter Atemalkoholtest positiv verlaufen war, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Über den von ihm verursachten Sachschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor; er dürfte sich jedoch auf mehrere tausend Euro belaufen.

Ellwangen-Röhlingen: Radlerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 60-jährige Radfahrerin bei einem Sturz am Mittwochnachmittag zu. Kurz nach 15 Uhr befuhr sie mit ihrem Rad die Rötlener Straße abwärts in Richtung Röhlingen, wo sie aufgrund eines zu starken Bremsmanövers über den Lenker geschleudert wurde und auf die Fahrbahn stürzte.

Ellwangen: Wohnungseinbruch

Zwischen Samstagmittag 13 Uhr und Mittwochmorgen 10 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Spitalstraße. Die Täter durchsuchten einen im Erdgeschoss befindlichen Antiquitätenladen und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Die Suche nach Wertgegenständen in der darüber liegenden Wohnung blieb offenbar erfolglos. Nähere Einzelheiten bzgl. des Diebesgutes und dessen Wert können derzeit nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Adelmannsfelden: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Montagabend 22.15 Uhr und Dienstagabend 21 Uhr einen grauen Hyundai, welcher in diesem Zeitraum in der Uhlandstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Mutlangen: Smartphone entwendet

Aus einem Renault Capture, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "In der Breite" abgestellt war, entwendete ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 11.25 Uhr und 11.30 Uhr ein blaues Smartphone der Marke Samsung Galaxy A 33 im Wert von rund 300 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Handys nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Heubach: Beim Vorbeifahren gestreift

Verkehrswidrig stellte eine 44-Jährige ihren BMW am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr im Halteverbot in der Franz-Keller-Straße ab. Ein 62-Jähriger, der mit seinem landwirtschaftlichen Fahrzeug aus einem Waldweg auf die Franz-Keller-Straße einbog, streifte den Pkw, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: 2000 Euro Schaden

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 85-Jährige am Mittwochmorgen verursachte, als sie mit ihrem Ford Fiesta in der Straße "Am Schönblick" den VW Touran eines 28-Jährigen streifte, den dieser am rechten Fahrbahnrand abgestellt hatte.

