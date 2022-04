Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Fahrradfahrer bricht sich bei Verkehrsunfall die Hand

Römerberg (ots)

Am 05.04.2022 um 13:30 Uhr befuhr ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus Römerberg zunächst den von Speyer kommenden Radweg an der Ortseinfahrt Berghausen auf Höhe der Tankstelle. Da der Radweg endete, fuhr er unerlaubterweise auf dem Gehweg weiter. Auf Höhe der Wasengartenstraße fuhr der 16-Jährige nach rechts auf die Germersheimer Straße und beabsichtigte, sich in den fließenden Verkehr einzuordnen. Hierbei bemerkte er den entgegenkommenden PKW einer 69-jährigen Römerbergerin zu spät und kollidierte mit der rechten PKW-Seite und insbesondere dem Außenspiegel. Bei dem Zusammenstoß brach sich der 16-Jährige die Hand. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

