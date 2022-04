POL-PDLU: Berufsinfoabend bei der Polizei Schifferstadt am 19.04.2022 von 18:30 Uhr -20:00 Uhr.

Schifferstadt (ots) - Am 04.04.2022 gegen 19:50 Uhr meldet die Integrierte Leistelle Ludwigshafen eine Körperverletzung im Bereich der Robert-Schumann-Straße. Der geschädigte 46-jährige Mann gab gegenüber den Beamten an, dass er in einem Gebäude im Eingangsbereich am Fenster stand und dort eine Zigarette geraucht hätte. Dabei sei von hinten der 56-jährige Beschuldigte gekommen und hätte sich lautstark über den ...

mehr