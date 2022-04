Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Auf Elektroscooter ohne Kennzeichen unterwegs und Drogen im Gepäck

Speyer (ots)

Am 04.04.2022 gegen 21 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen E-Scooter aufmerksam, der auf der Schifferstadter Straße ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Der Fahrer des E-Scooters entzog sich der beabsichtigten Verkehrskontrolle, warf sein Gefährt in die Büsche und flüchtete zu Fuß. Wenig später erblickte die Polizeistreife den Verdächtigen im Hopfenweg erneut und konnte ihn nach kurzer fußläufiger Verfolgung stellen. Es handelte sich bei ihm um einen 15-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Die Polizeibeamten stellten bei der Durchsuchung seiner Person ca. 20 Gramm Marihuana in seiner Hose fest und stellten die Drogen sicher. Der Jugendliche wurde seinen Eltern überstellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

