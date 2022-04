Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen Fahrzeugzulassungsrecht

Speyer (ots)

Am 04.04.2022 gegen 17:20 Uhr fuhren ein Kind im Alter von 10 Jahren sowie eine Jugendliche im Alter von 15 Jahren mit einem Quadbike und einem kleinen Motorrad in der Altspeyerer Weide auf und ab. Die Fahrzeuge waren nicht mit Kennzeichen versehen. Aufmerksame Zeugen riefen die Polizei hinzu, welche die Ausfahrt der mit einem Hubraum von 125 Kubikzentimeter ausgestatteten Gefährte unmittelbar stoppte und den ebenfalls vor Ort befindlichen 43-jährigen Vater der Kinder als Beschuldigten wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Delikte belehrte. Der Vater gab an, die Fahrzeuge gerade gekauft zu haben und eine Probefahrt der Kinder genehmigt zu haben, bevor die Familie die Fahrzeuge in ein anderes EU-Land an den Wohnsitz verbringt, wo deren Inbetriebnahme weniger Regularien unterliege. Bei dem im Ausland wohnhaften Vater wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro zur Sicherung des Strafverfahrens erhoben.

