Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Osteel - Silberner Ford mit Frontschaden gesucht +++ Ihlow - Auto überschlug sich

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Osteel - Silberner Ford mit Frontschaden gesucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 23.02.2022, zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr in Osteel. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines silbernen Ford S-Max auf dem Woldeweg in Richtung Neuwesteel unterwegs und kam in Höhe der Hausnummer 8 nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Laternenmast, der dadurch erheblich beschädigt wurde. Auch am Fahrzeug des Verursachers muss erheblicher Sachschaden entstanden sein. Doch der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich darum zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können oder einen silbernen Ford S-Max mit einem Frontschaden auf dem Woldeweg gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Ihlow - Auto überschlug sich

In Ihlow hat sich am Dienstag ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug überschlagen. Gegen 14.30 Uhr fuhr der 40 Jahre alter Mann mit einem Opel auf der Friesenstraße in Richtung Autobahn und kam in einer Kurve zunächst nach rechts und dann nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und landete in einem Graben. Der Fahrer wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell