Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Motorradfahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein Motorradfahrer ist am Montag bei einem Unfall in Südbrookmerland verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr war ein 28 Jahre alter Mann mit einem Motorrad auf der Forlitzer Straße in Richtung Auricher Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wollte er ein Auto überholen und verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad. Der Mann aus Südbrookmerland stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell