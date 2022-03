Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Autofahrer in Graben geraten +++ Wittmund - Verursacher nach Unfall geflüchtet +++ Friedeburg - Ampel beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Autofahrer in Graben geraten

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Montagabend in Wittmund von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 19.40 Uhr war der 21-Jährige mit einem VW auf der Carolinensieler Straße in Fahrtrichtung Wittmund unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen bremste er aufgrund eines Tieres auf der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Er fuhr in einen Graben und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen ins Krankenhaus.

Wittmund - Verursacher nach Unfall geflüchtet

In Wittmund kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Zwischen 11.30 Uhr und 11.40 Uhr stieß auf dem Parkplatz eines Getränkehandels an der Esenser Straße ein unbekannter Autofahrer gegen einen roten Seat Alhambra. Der Seat wurde an der Fahrzeugfront beschädigt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Friedeburg - Ampel beschädigt

Eine Unfallflucht ereignete sich in Friedeburg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam vermutlich zwischen Montag, 15.45 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, vom Auricher Weg von der Fahrbahn ab und kollidierte in Fahrtrichtung Wieseder Straße mit der Lichtzeichenanlage einer Baustelle. Es entstand Sachschaden. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell