POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann in Bahnhofsunterführung angegangen - Rollerfahrer unter Drogeneinwirkung - Ladendieb flüchtete und setzte Pfefferspray ein

Schorndorf: Mann von mehreren Personen in Bahnhofsunterführung angegangen - Zeugen gesucht

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen nach einem Vorfall am Mittwochnachmittag gegen 17:15 Uhr in der Unterführung am Bahnhof. Nach derzeitigem Kenntnisstand ging ein 20-jähriger Mann die Unterführung aus Richtung Vorstadtstraße kommend in Richtung Busbahnhof entlang. Hierbei begegnete er einer vermutlich vierköpfigen Personengruppe, die sich ihm in den Weg stellten und unter Vorhalten eines dunklen Klappmessers die Herausgabe von Bargeld forderten. Als der Mann erwiderte, dass er kein Bargeld mit sich führt und weitergehen wollte, wurde er von zwei Personen körperlich angegangen und hierbei im Gesicht verletzt. Da zu diesem Zeitpunkt weitere Personen in die Unterführung kamen, ließen die Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten in Richtung Innenstadt. Der 20-Jährige beschrieb die Personen wie folgt:

Der Mann, der das Messer in seiner rechten Hand hielt, soll ca. 180 cm groß sein und eine durchtrainierte Statur haben. Er soll kurze, dunkle Haare sowie einen Vollbart und auffällige Tattoos im Bereich des linken Armes sowie des Nackens haben. Zur Tatzeit soll er ein graues T-Shirt und eine schwarze Jogginghose getragen haben. Laut dem Geschädigten hat er ein arabisches Äußeres und sprach akzentfreies Deutsch.

Der zweite Täter soll eine dunkelblaue, breite Jeanshose und ein schwarzes T-Shirt getragen haben und ebenfalls im Bereich des linken Armes tätowiert sein. Er soll ein griechisches oder italienisches Aussehen haben.

Zu zwei weiteren Tätern konnte der Geschädigte lediglich angeben, dass diese ein arabisches Äußeres haben sollen. Zudem sollen alle vier Personen zwischen 20 und 25 Jahren alt sein.

Einen Zeugen, der während der Tat hinzukam, beschrieb der Geschädigte als etwa 40-jährigen Mann, der eine Jeans und ein Hemd getragen haben soll. Dieser Zeuge sowie weitere Personen, die die Situation beobachtet haben bzw. Hinweise zu den Tätern geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Allmersbach im Tal: Rollerfahrer unter Drogeneinwirkung

Eine Polizeistreife stoppte am Mittwochabend gegen 17.40 Uhr in der Allmersbacher Straße den Fahrer eines Motorrollers. Bei der Kontrolle ergaben sich konkrete Anhaltspunkte, dass der 37-jährige Zweiradfahrer unter Drogeneinwirkung steht. Nachdem entsprechende Tests den Verdacht erhärteten, wurde ein Verfahren eingeleitet und in diesem Zusammenhang eine Blutuntersuchung veranlasst. Die Weiterfahrt wurde dem 37-Jährigen untersagt. Die Fahrerlaubnisbehörde wurde vom Vorfall unterrichtet.

Fellbach: Ladendieb flüchtete und setzte Pfefferspray ein - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter mutmaßlicher Ladendieb verließ am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Stuttgarter Straße einen dortigen Discounter. Der Mann trug eine mit Waren gefüllte Tasche bei sich, wobei beim Passieren der Kasse nichts bezahlt wurde. Der Vorfall wurde von einem Angestellten beobachtet, der den mutmaßlichen Dieb verfolgte. Als dieser angesprochen wurde, drehte er sich zu dem Angestellten und besprühte ihn umgehend mit einem Pfefferspray. Der Tatverdächtige lief dann weiter und bewaffnete sich mit einem Pflasterstein und bedrohte damit seinen Verfolger. Danach flüchtete der Tatverdächtige. Der Angestellte wurde beim Pfeffersprayeinsatz lediglich leicht verletzt. Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Der Mann war ca. 30 bis 40 Jahre alt, hatte eine korpulente Statur und kurze schwarze Haare. Er trug eine FFP2- Maske, eine schwarze Adidas- Hose, ein schwarzes T- Shirt, weiß-silberne Nike- Turnschuhe und führte eine dunkle Tasche oder Rucksack bei sich. Hinweise zum Tatgeschehen sowie auf den unbekannten Mann wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

