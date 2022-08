Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fußgängerin von PKW erfasst, Baumaschinen beschädigt, Straßenverkehrsgefährdung mit Folgen

Aalen (ots)

Crailsheim: Fußgängerin von Auto angefahren

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr wollte eine 72-Jährige den Fußgängerüberweg am Pamiersring auf Höhe der Lerchenstraße überqueren. Eine 74-jährige VW-Fahrerin, welche den Pamiersring in Richtung Goldbach befuhr, übersah dies und erfasste die Frau mit ihrem PKW. Die 72-Jährige wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt und dann in ein Krankenhaus verbracht.

Ilshofen: Baufahrzeuge beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 9:00 Uhr auf einer Baustelle in der Gartenstraße einen Kompaktbagger, sowie einer Walze. Hierbei entstand Sachschaden von insgesamt rund 1.500 Euro an den Baufahrzeugen.

Die Polizei Ilshofen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 940010.

Schwäbisch Hall: Nach Straßenverkehrsgefährdung Zeugen gesucht

Am Mittwoch kurz vor 18:30 Uhr befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Fahrrad die Heilbronner Straße in Richtung Kreisverkehr. Zwischen der dortigen Bedarfsampel und der Brücke wurde er von einer 52-jährigen Taxi-Fahrerin überholt. Dabei hielt die Taxi-Fahrerin offenbar nicht den nötigen Seitenabstand zum Radfahrer ein, so dass es beinahe zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer folgte dem Taxi bis ins DIAK, wo er die Taxi-Fahrerin zur Rede stellte. Diese reagierte zunächst verbal aggressiv, ging den Radfahrer später sogar körperlich an, so dass sich dieser zurückzog

Die Polizei Schwäbisch Hall sucht nun Zeugen des Vorfalls auf der Heilbronner Straße. Insbesondere wird der Fahrer oder die Fahrerin eines PKWs gesucht, welcher hinter dem Taxi fuhr, sowie die Dame, welche mit dem Taxi ins DIAK gebracht wurde. Mögliche Zeugen melden sich bitte unter Telefon 0791 400-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell