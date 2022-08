Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Großbrand in Aalen - Arlesberg

Aalen (ots)

Aalen-Arlesberg - Großbrand auf landwirtschaftlichem Anwesen

Am Mittwoch gegen 23 Uhr bemerkte der Besitzer eines landwirtschaftlichen Anwesens ein Feuer in seinem Kuhstall und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Der Stall stand nach kurzer Zeit in Vollbrand und das Feuer griff kurz darauf auf einen daneben befindlichen Geräteschuppen über. Es gelang dem Besitzer noch etwa 30 Kälber aus dem Stall zu treiben. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht werden konnte, konnten aus dem Stall noch weitere 30 Rinder lebend herausgeholt werden. Nach aktuellem Stand sind demnach etwa 40 Rinder dem Feuer zum Opfer gefallen. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus sowie eine weitere Stallung verhindert werden. Der Brand war nach etwa eineinhalb Stunden unter Kontrolle. Am Brandort waren die Feuerwehren aus Aalen sowie aus den Abteilungen Waldhausen, Ebnat, Unterkochen, Wasseralfingen, Hofen und aus Lauchheim mit 19 Fahrzeugen und 90 Einsatzkräften im Einsatz. Vom THW waren drei Fahrzeuge mit 13 Einsatzkräften an den Brandort alarmiert worden. Zur Absuche der näheren Umgebung, nach weiteren, frei umherlaufenden Rindern, war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Im Zuge der Löscharbeiten musste ein Feuerwehrmann wegen einer Kreislaufschwäche behandelt werden. Der Kreisbrandmeister verschaffte sich vor Ort ein Bild über die Lage. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass diese im 7-stelligen Bereich liegen dürfte. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

