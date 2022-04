Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Polizei stellt in drei Stunden 46 Verstöße fest (11.04.2022)

Beamte des Polizeireviers Singen haben bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet am Montagnachmittag im Zeitraum von nur drei Stunden 46 Verstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht. 19 Fahrer oder Mitfahrer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt, in zwei Autos war zudem jeweils ein Kind nicht ausreichend gesichert. Trotz empfindlichem Bußgeld erwischten die Beamten auch heute wieder 18 Autofahrer, die während der Fahrt mit ihren Mobiltelefonen "beschäftigt" waren. Bei vier Kontrollen stellte die Polizei fest, dass der Fahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß und bei drei weiteren Überprüfungen, dass für das Fahrzeug die erforderliche Pflichtversicherung fehlte. Die Vielzahl der Verstöße innerhalb kurzer Zeit zeigt, dass Verkehrsüberwachungsmaßnahmen nötig sind, um die Teilnahme am Straßenverkehr für alle so sicher wie möglich zu machen. Die Polizei führt solche Kontrollen nicht durch, um Auto- oder Radfahrer zu ärgern oder "Kasse" zu machen. Insbesondere die Gurt- und Handykontrollen dienen dem Schutz aller. Jeder "aktive Teilnehmer" sollte dem Verkehrsgeschehen seine volle Aufmerksamkeit schenken und durch die Nutzung des Sicherheitsgurts insbesondere sich selbst vor schweren Unfallfolgen schützen.

