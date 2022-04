Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (11.04.2022)

Radolfzell (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Unfall auf dem Fuß- und Radweg neben der Landesstraße 220 auf Höhe des Radolfzeller Aachrieds am Montagabend. Ein 30-Jähriger fuhr mit einem Mountainbike auf dem Radweg in Richtung Radolfzell. Ein 55 Jahre alter Rennradfahrer war in die entgegengesetzte Richtung auf dem Radweg unterwegs. Im Bereich einer Kurve berührten sich die beiden Räder, woraufhin der 55-Jährige stürzte. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell