Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Unfall mit Blechschaden (11.04.2022)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der am Montagabend auf der Kreuzung Brühlstraße und Schmiedstraße passiert ist. Ein 22 Jahre junger Mann fuhr mit einem VW Polo auf der Brühlstraße in Richtung Sportplatz. Auf der Kreuzung zur Schmiedstraße kollidierte der 22-Jährige mit einem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Fiat eines 51-jährigen Mannes. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Den am Fiat entstanden Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro, den Schaden am VW Polo auf rund 2.000 Euro. Der stark demolierte Polo musste abgeschleppt werden.

