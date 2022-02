Polizei Dortmund

POL-DO: Brandstiftung an Kita an der Hohenbuschei-Allee - Hinweisgeber gesucht!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0247

Zeitungsstapel im Eingangsbereich einer Kita an der Hohenbuschei-Allee in Dortmund sind in den frühen Morgenstunden am Samstag (26.2.) mutmaßlich in Brand gesetzt worden. Die Polizei sucht Hinweisgeber!

Gegen 3.30 Uhr war das Feuer durch einen 25-jährigen Dortmunder entdeckt und über den Notruf gemeldet worden. Das sofortige Einschreiten des Zeugen und das der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern - die Brandentwicklung war schnell gestoppt.

Der Sachschadenbetrag ist derzeit noch unklar. Die Dortmunder Kriminalpolizei ermittelt. Hinweisgeber dazu melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell