Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Mercedes gestohlen!

Grünstadt, Tulpenweg - Nacht zum 31.01.2022 (ots)

In der Nacht zum 31.01.2022 wurde ein PKW im Grünstadter Tulpenweg gestohlen. Der Besitzer hatte sein Auto am Sonntag gegen 23:45 Uhr geparkt. Als er heute um 08:20 Uhr wegfahren wollte, war es nicht mehr da. Vermutlich wurde von den Tätern die sog. Keyless-go-Funktion überwunden, um den PKW zu entwenden. Bei dem gestohlenen PKW handelt es sich um einen metallic-silberfarbenen Mercedes C-Klasse (T-Modell) mit HH-Kennzeichen. Der Zeitwert wird auf über 20.000EUR geschätzt. Die PI Grünstadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat jemand heute in den frühen Morgenstunden im Bereich Tulpenweg / Im Freundchen / Freundchenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht (Hundebesitzer?). Hinweise erbittet die Polizei Grünstadt: 06359-93120.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell