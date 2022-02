Polizei Dortmund

POL-DO: Hakenkreuz an Garage in Schüren geschmiert - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei ermittelt wegen eines Hakenkreuzes und einer verdächtigen Abkürzung an einer Garage in Dortmund-Schüren und sucht noch Zeugen. Die Schmierereien waren in der Nacht von Freitag auf Samstag (25./26.2) durch eine noch unbekannte tatverdächtige Person entstanden.

Am Samstagvormittag gegen 10 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge Schmierereien an einer Garage am Krählweg. Polizeibeamte sicherten vor Ort Spuren und machten die Zeichen anschließend unkenntlich. Der Dortmunder Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell