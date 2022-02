Polizei Dortmund

POL-DO: Autos prallen ineinander - zwei Schwerverletzte

Dortmund (ots)

Eine Dortmunderin und ein Dortmunder sind gestern Abend (24.2.) in Dorsfeld bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden - ihr Wagen war in ein herannahendes Auto geprallt.

Gegen 21.30 Uhr waren die beiden Dortmunder (32 und 22 Jahre) auf der Höfkerstraße in einem Opel unterwegs. An der Kreuzung zur Ecke Spicherner Straße übersah die 32-jährige Opelfahrerin offenbar einen bevorrechtigten 53-jährigen Dortmunder, der in einem Hyundai von der Spicherner Straße in Richtung Höfkerstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich prallten die beiden Autos ineinander.

Die Opelfahrerin und ihr Beifahrer verletzten sich schwer - ihr Auto hatte sich durch den Unfall überschlagen und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen.

Der Hyundaifahrer und sein 59-jähriger Beifahrer (aus Dortmund) verletzten sich nach jetzigem Stand leicht. Ihr Wagen prallte durch den Unfall gegen einen Mast.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 15.000 Euro. Es kam im Unfallbereich kurzfristig zu Verkehrsstörungen.

