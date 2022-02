Polizei Dortmund

POL-DO: Verdächtige Geräusche aus dem Keller: Polizei nimmt Einbrecher fest

Dortmund (ots)

Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Heroldstraße in Dortmund verständigten am Donnerstagabend (24.2.2022) die Polizei - sie hörten verdächtige Geräusche aus ihrem Keller. Wenige Minuten später nahmen Polizisten einen mutmaßlichen Einbrecher fest.

Der 28-jährige Tatverdächtige legte sich im Kellergang sofort auf den Boden, als er die Polizei erblickte. Der Mann ließ sich ohne Widerstand festnehmen.

Die Polizei entdeckte mehrere aufgebrochene Schlösser und Riegel sowie geöffnete Kellertüren. Das Mountainbike eines Mieters stellte der Tatverdächtige für den Abtransport bereit.

Derzeit befindet sich der Mann im Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei prüft, ob er einem Haftrichter vorgeführt wird.

