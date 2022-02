Polizei Dortmund

POL-DO: Frau erwischt verdutzten Einbrecher - Festnahme!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0242

Eine Dortmunderin hat am Freitagmorgen (25.2.) einen Einbrecher direkt an ihrer Wohnungstür erwischt. Seine Flucht war erfolglos.

Gegen 3.15 Uhr morgens machte sich die 48-Jährige gerade fertig für die Arbeit, als sie merkwürdige Geräusche an ihrer Wohnungstür hörte. Die Wohnung der Dortmunderin befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in der Herder Straße. Als die Frau im Flur nachschaute, stand die Tür bereits einen Spalt weit offen. Instinktiv riss sie die Tür auf und stand vor einem verdutzten Mann. Dieser mutmaßliche Einbrecher äußerte spontan, er wolle in ein anderes Geschoss, und flüchtete. Nachdem die Dortmunderin den Schock verdaut hatte, alarmierte sie die Polizei.

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung festnehmen. Es handelt sich um einem polizeibekannten 41-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug.

Für den 41-Jährigen endete die Nacht im Polizeigewahrsam.

Die Ermittlungen dauern an.

