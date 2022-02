Polizei Dortmund

POL-DO: Beratung direkt vor Ort: Präventionsexperten informieren im Dortmunder Süden zum Thema Betrug

Nachdem es in den vergangenen Tagen wieder zu zahlreichen versuchten, aber leider auch einigen vollendeten Betrugsstraftaten zum Nachteil älterer Menschen gekommen ist, reagiert die Polizei Dortmund. Mit Beratung direkt vor Ort, ganz persönlich. Experten des Kommissariats für Vorbeugung informieren am Dienstag (1. März) in Dortmund-Lücklemberg rund um das Thema Prävention.

Von 14 bis 16 Uhr werden die Präventionsexperten Markus Schettke und Indra Naskar auf dem Parkplatz vor dem Rewe-Markt an der Kirchhörder Straße Rede und Antwort für alle Interessierten stehen. Wie kann ich mich vor betrügerischen Anrufen schützen? Wie gehen falsche Polizisten am Telefon vor? Welche Lügengeschichten erzählen Betrüger an der Haustür? Und wie kann ich meine älteren Verwandten und Freunde vor Betrugstaten bewahren? Auf all diese Fragen und viele weitere wissen die beiden erfahrenen Experten Antworten zu geben. Sie freuen sich über Ihren Besuch!

Und wer am Dienstag keine Gelegenheit hat persönlich vorbeizuschauen, der muss nicht lange warten, um erneut von den beiden zu hören. Denn am Donnerstag (3. März) steht auch der monatliche Online-Präventionsvortrag an, den Indra Naskar und Markus Schettke nun bereits zum sechsten Mal anbieten. Um 17 Uhr geht es dann am Bildschirm um das Thema Sicherheit. Als Gast haben sie diesmal ihren Kollegen Marcel Wessollek mit dabei, der im Kommissariat für Vorbeugung als Internet- und Cybercrime-Experte tätig ist und zum Thema Sicherheit im virtuellen Raum berichten wird.

Anmeldungen zu dem Online-Vortrag sind per E-Mail an vorbeugung.dortmund@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0231/132-7953 (montags bis freitags, 9 bis 15 Uhr) möglich.

