Bundespolizeidirektion München: Zug mit Pylonen beworfen/ Bundespolizei sucht Zeugen

Am Freitagabend (16. April) haben unbekannte Täter eine Regionalbahn mit Verkehrsleitkegeln beworfen. Die Bundespolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach Angaben des Triebfahrzeugführers der Regionalbahn (RB59648) kam es gegen 21:45 Uhr von der überführenden Straßenverkehrsbrücke Seehauptener Straße durch unbekannte Täter zum Bewurf der Bahnstrecke und des Zuges mit insgesamt sieben Pylonen. Mindestens einer dieser Leitkegel schlug auf der Frontscheibe des Triebwagens ein, wodurch diese komplett zerstört wurde. Der Lokführer leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt. Der Sachschaden sowie die daraus resultierenden Ausfall- und Wartungskosten des Zuges belaufen sich nach derzeitigem Stand auf circa 10.000 Euro.

Weilheimer Bundespolizisten stellten die Pylonen sicher. Aufgrund der verspäteten Meldung durch die Deutsche Bahn konnte die Bundespolizei keine möglichen Täter mehr feststellen.

Die Bundespolizei Kempten ermittelt in diesem Fall wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet um sachdienliche Hinweise an die Telefonnummer 0831 540798-0.

