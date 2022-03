POL-FR: Brand auf Balkon gereift auf Wohnung über

Polizeipräsidium Freiburg

Brand auf Balkon gereift auf Wohnung über

Möglicherweise umherfliegende Zigarettenglut führte am 10.03.2022, gg. 11.30 Uhr, zu einem Brand auf einem Balkon eines Anwesens in der Kandelstraße in Freiburg. Nachdem sich Gegenstände auf dem Balkon entzündet hatten, griff das Feuer auf die dazu gehörenden 2-Zimmer-Wohnung über. Es dürfte Sachschaden in Höhe mehrerer 10.000EUR entstanden sein,

Die betroffene Wohnung ist nun vorerst unbewohnbar. Der unverletzt gebliebenen 61-jährige Wohnungsbesitzerin wurde vorübergehend eine Wohnung durch die Stadt Freiburg zugewiesen. Die weiteren Wohnungen des Hauses sind nach wir vor nutzbar.

Die Brandbekämpfung erfolgte durch die Berufsfeuerwehr Freiburg.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch den Polizeiposten Herdern aufgenommen.

