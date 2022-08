Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kind von PKW erfasst, Satuten beschädigt, Zaun beschädigt - Schafe entlaufen, Sachbeschädigung an Schule

Ilshofen: 2-jähriges Kind von Auto erfasst

Am Mittwochmorgen kurz nach 10:00 Uhr wollte ein zweijähriger Junge die Bühlertalstraße in Unterscheffach überqueren. Der Junge folgte offenbar zwei älteren Kindern, welche zuvor die Straße überquert hatten. Dabei lief das Kleinkind zwischen zwei parkenden Autos heraus auf die Straße. Eine 72 Jahre alte Hyundai-Fahrerin, welche von Jagstrot in Richtung Unterscheffach die Bühlertalstraße befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Kind wurde von dem PKW erfasst und dabei schwer verletzt. Der Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

Die Verkehrspolizei Kirchberg sucht Zeugen des Unfalls. Insbesondere ein Verkehrsteilnehmer, welcher dem Hyundai zum Unfallzeitpunkt auf der Bühlertalstraße entgegenkam wird gebeten sich bei der Polizei unter Telefon 07904 94260 zu melden.

Kirchberg an der Jagst: Statuen beschädigt

Unbekannte beschädigte am Dienstag zwischen 2:00 Uhr und 8:00 Uhr zwei historische Statuen im Schlossgraben auf der Südseite des Schlosses Kirchberg. Dabei rissen die Unbekannten die Statuen vom Sockel. Der dabei verursachte Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 16.000 Euro.

Die Polizei Rot am See bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07955 454.

Rot am See: Unbekannter beschädigt Zaun - Schafe müssen eingefangen werden

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 2:00 Uhr und 5:20 Uhr an einer Schafsweide in der Hohenloher Straße zwei Betonpfosten und ein Zaunelement eines Weidezaunes beschädigt. Die auf der Weide untergebrachten Schafe konnten daraufhin die Weide verlassen und mussten vom Schäfer wieder eingefangen werden.

Die Polizei Rot am See bittet um Hinweise auf die Verursacher unter Telefon 07955 454.

Schwäbisch Hall-Gottwollshausen: Sachbeschädigung an Schule

Zwischen 18:00 Uhr am Dienstag und Mittwoch, 7:00 Uhr beschädigten Unbekannte an einer Grundschule im Fischweg eine Abdeckung eines Zugangsterminals, Lamellen einer Belüftung und beschmierten zudem eine Tür mit einem schwarzen Stift. Der Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

