Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Flächenbrand - Betrug via Messengerdienst

Aalen (ots)

Berglen: Verlorene Gipsplatte beschädigt Pkw - Zeugen gesucht

Ein 48 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr am Dienstagmittag kurz vor 12:30 Uhr die Landesstraße 1140 zwischen Erlenhof und Burkhardshof. Auf Höhe Birkmannsweiler fuhr er über eine auf der Straße liegende Gipsplatte, die offensichtlich kurz zuvor von einem anderen Fahrzeug gefallen war. Am Audi entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug von dem die Gipsplatte gefallen ist, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Flächenbrand

Ein Gartenbesitzer verbrannte auf seinem Grundstück in der Stöckenhofer Straße mehrere Kartons. Das Feuer griff schnell auf das gemähte Heu der Wiese über, wodurch es zum Brand einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern kam. Die Freiwillige Feuerwehr Winnenden kam vor Ort und löschte den Brand, es entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Winterbach: Jugendlicher Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Marktplatz / Kronenbergele übersah ein 19-jähriger Mitsubishi-Fahrer am Dienstagabend gegen 20:20 Uhr den Roller eines 17-Jährigen, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Jugendliche konnte durch starkes Abbremsen eine Kollision mit dem Pkw verhindern, stürzte aber anschließend und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. An seinem Roller entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Schorndorf: Linienbus streift Pkw

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr in der Löwenseestraße. Ein 32 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses bog von der Konnenbergstraße in die Löwenseestraße ab und streifte hierbei einen geparkten KIA, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Der Fahrer eines Mitsubishi wollte am Dienstag kurz nach 15 Uhr von einem Grundstück in die Karlstraße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt. Er stieß mit einer 22-jährigen Fiat-Fahrerin zusammen, die den Unfall nicht mehr vermeiden konnte. Beide Autofahrer blieben unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Kernen im Remstal: Betrug via Messengerdienst

Am Dienstag wurde in Kernen ein 82-jähriger Senior Opfer eines Enkeltricks. Er wurde von Betrügern über WhatsApp kontaktiert, die sich als Tochter ausgaben. Im Text hieß es sinngemäß: "Hallo ich bin es, deine Tochter. Mein Handy ist kaputt, hier ist meine neue Nummer. Ich kann nicht mehr auf mein Konto zugreifen, könntest Du mir was überweisen. "

Der Senior erkannte die Betrugsabsicht zu spät und transferierte über 6000 Euro auf ein fremdes Konto.

Die Polizei rät:

Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie solche oder ähnliche Nachrichten erhalten. Überweisen Sie kein Geld ohne Rücksprache mit ihren Angehörigen. Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer oder wenn möglich auch persönlich! Nehmen Sie im Zweifel externe Hilfe in Anspruch oder kontaktieren Sie die Polizei und bitten um Rat!

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Anfragen nach Geld über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

-Informieren Sie im Schadensfall auch umgehend Ihre Bank

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Weitere hilfreiche Tipps finden Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell