Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.10.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Frau bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Eine 74-jährige Frau wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall bei Wertheim tödlich verletzt. Gegen 12 Uhr fuhr ein 72-Jähriger mit einem Audi von Mondfeld auf der Landesstraße 2310 in Richtung Tremhof. Die Frau lief aus einem Feldweg, der durch ein Gebüsch verdeckt war, auf die Fahrbahn und wollte diese überqueren. Vermutlich übersah sie den von rechts kommenden Pkw und wurde von diesem erfasst. Durch den Aufprall erlitt die Frau tödliche Verletzungen. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell