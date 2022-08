Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Illegale Müllablagerung - Unfallflucht - Schließfächer aufgehebelt - Fahrzeug beschädigt - Im Keller gegrillt - Verschiedenes

Aalen (ots)

Aalen-Ebnat: Telefone beschlagnahmt

Nachdem ein 59-Jähriger am Dienstagabend zwischen 20.15 Uhr und 23 Uhr über 40mal den Notruf von Polizei und Rettungsdienst gewählt hatte, obwohl er sich nicht in einer Notlage befand und damit den Dienstbetrieb erheblich störte, beschlagnahmten Beamte des Aalener Polizeireviers seine Telefone. Gegen den Mann werden nun Anzeigen wegen Missbrauch von Notrufen vorgelegt.

Aalen-Wasseralfingen: Rollerfahrerin leicht verletzt

Mangelnde Fahrpraxis war die Ursache eines Unfalls, bei dem sich eine 60-Jährige am Dienstagabend gegen 20 Uhr leichte Verletzungen zuzog. Die Frau fuhr mit einem Roller von einem Grundstück kommend, auf die Schanzenstraße ein. Hierbei verlor sie die Kontrolle über das Zweirad und prallte mit dem Fahrzeug gegen die Mauer eines gegenüberliegenden Gartens. An ihrem Roller wurde bei dem Aufprall eine Abdeckung abgerissen.

Aalen-Unterkochen: Unfall beim Überholen

Mit seinem Audi überholte ein 24-Jähriger am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr auf der Aalener Straße ein vor ihm fahrendes Abschleppgespann. Unmittelbar nachdem er wieder eingeschert hatte, bremste der 24-Jährige seinen Pkw stark ab. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich der 21-jährige Gespannfahrer nach links auf die Gegenfahrbahn aus, konnte letztlich aber die Kollision nicht mehr vermeiden. Bei dem Unfall, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Aalen-Ebnat: Illegale Müllablagerung

Zwischen Montagabend 18 Uhr und Dienstagnachmittag 16 Uhr entsorgten bislang Unbekannte an der Ebnater Steige auf einem Parkplatz kurz nach der ersten Linkskurve von Unterkochen kommend, drei sogenannte Wohnlandschaften. Hinweise auf den Besitzer der Sofas nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Lauchheim: Unfallflucht

Beim Ausparken ihres Mercedes Benz beschädigte eine 85-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr einen in der Biennerstraße abgestellten Audi. Ohne sich um den von ihr verursachten Sachschaden von rund 5000 Euro zu kümmern, fuhr die 85-Jährige davon. Eine Zeugin verständigte die Polizei; über das von ihr genannte Kennzeichen konnte die Verursacherin rasch ermittelt werden. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 85-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen die Frau werden nun Anzeigen wegen Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgelegt. Auch ihr 93 Jahre alter Ehemann muss mit einer Anzeige rechnen, da er ihr das Fahrzeug überließ, obwohl ihm bekannt war, dass die 85-Jährige keine Fahrerlaubnis mehr hat.

Aalen: Schließfächer aufgehebelt

Unbekannte hebelten zwischen Montag und Dienstag zwei Schließfächer im Kulturbahnhof am Georg-Elser-Platz auf, wobei Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.:07361/5240.

Bopfingen: Fahrzeug beschädigt

Gegen 14.20 Uhr am Dienstagnachmittag stellte ein 46-Jähriger seinen Mazda entgegen der Fahrtrichtung im Wilhelm-Nagel-Weg auf Höhe des Ipfhofes ab. Als er gegen 16 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass der Pkw auf der gesamten rechten Fahrzeugseite Beschädigungen aufwies. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/906226 entgegen.

Heuchlingen: Im Keller gegrillt

Eigenen Angaben zufolge wollte ein 20-Jähriger am Mittwochmorgen kurz nach 1 Uhr im Keller eines Gebäudes in der Hauptstraße in einer alten hölzernen Mostpresse ein Feuer entzünden, um dort ein Schnitzel zu braten. Eine Anwohnerin hatte der Polizei mitgeteilt, dass das Haus stark verraucht sei; kurze Zeit später aktivierte sich auch der Rauchmelder. Die Freiwilligen Feuerwehren Mögglingen und Heuchlingen fuhren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften die Örtlichkeit an und löschten das entstandene Feuer ab. Durch die Einsatzkräfte wurde das Objekt nach weiteren Personen durchsucht; alle im Gebäude wohnhaften Personen blieben unverletzt. Der 20-Jährige wurde nach der Vorstellung bei einem Arzt in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Am Fußgängerüberweg in der Remsstraße musste eine 51-Jährige am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr ihren Ford Fiesta verkehrsbedingt anhalten. Ein 16-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seiner KTM auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Schaden von rund 500 Euro entstand. Der Jugendliche blieb unverletzt.

Böbingen: 4000 Euro Schaden

Eigenen Angaben zufolge musste ein 48-Jähriger am Dienstagnachmittag kurz nach 17 Uhr mit seinem Lkw Peugeot auf der Bahnhofstraße einem Tier oder einem Gegenstand ausweichen, wobei er mit seinem Fahrzeug gegen ein Verkehrszeichen fuhr. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Geldbeutel entwendet

Eine 22-Jährige wurde am Dienstagnachmittag das Opfer eines Diebstahls. Die Frau verstaute auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße ihre Einkäufe im Kofferraum ihres Fahrzeuges, wobei ihre Handtasche im Einkaufswagen lag. Ein Unbekannter nutzte die Gelegenheit und entwendete den Geldbeutel der 22-Jährigen, in welcher sich ein geringer Bargeldbetrag und diverse persönliche Papiere der Frau befanden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren - 10.000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste eine 38-Jährige ihren Hyundai am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr an der Einmündung B 29 / Anschlussstelle Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen anhalten. Ein 27-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Fiat Punto auf, wobei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand.

Heubach: Autofahrerin beleidigt

Bereits am Montagmittag gegen 13.45 Uhr kam es auf der Kreisstraße 3283 zwischen Heubach und Lautern zu einem Vorfall, zu dem der Polizeiposten Heubach um Zeugenhinweise bittet. Eine 48-Jährige war mit ihrem Mazda in Richtung Lautern unterwegs, als sie wegen eines vor ihr fahrenden Fahrzeuges die Fahrgeschwindigkeit verringern musste. Die Fahrerin eines hinter ihr fahrenden dunkelgrauen Seat fuhr wohl sehr dicht auf und drängelte, weshalb die 48-Jährige die Hupe betätigte. Aufgrund dessen zeigte die Unbekannte, die ca. 50 Jahre alt sein soll und dunkle schulterlange Haare hat, der 48-Jährigen mit beiden Händen den "Stinkefinger". Das Teilkennzeichen des Fahrzeuges lautet GD - K ???. Hinweise auf die Fahrerin bitte an den Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell