POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Opferstock aufgebrochen, Mann in Gewahrsam, Jugendlichen entwenden LKW und verursachen Unfall, Unfall auf Autobahn, Auto besudelt

Oberrot-Stielberg: Opferstock aufgebrochen

Zwischen Samstag und Montag brach ein Unbekannter den Opferstock in der Stielbergkapelle auf und entwendete das darin befindliche Geld. Auch verursachte der Dieb einen Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Polizei Mainhardt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07903 940016.

Crailsheim: 58-Jähgriger in Gewahrsam

Nachdem er schon gegen 22:45 Uhr bei einem Betrieb in der Wolfgangstraße durch aggressives Verhalten und das Anpöbeln der Mitarbeiter aufgefallen war, erhielt ein 58-Jähriger zunächst einen Platzverweis. Doch offenbar war er nicht gewillt diesen zu befolgen, weshalb er etwa eine Stunde später erneut auftauchte und weiter den Betrieb störte. Hierauf wurde dem Mann der Gewahrsam erklärt. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Seinen Rausch musste der Mann nun in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers ausschlafen.

Crailsheim-Jagstheim: Auto besudelt

Ein Unbekannter besprühte zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 9:30 Uhr die Heckscheibe eines in der Straße Im Zapfenlehen geparkten Opels mit pinker Farbe. Dadurch entstand Sachschaden.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Kreßberg-Bergbronn: Gartenhaus- und Heckenbrand

Am Mittwochmorgen kurz vor 5:00 Uhr wurde ein Feuer im Hofwiesenweg gemeldet. Offenbar war es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Feuer an einer Gartenhütte gekommen, welches sich auf eine Hecke und weitere Grünflächen ausgebreitet hatte. Die Feuerwehr Kreßberg war mit sechs Fahrzeugen du 36 Wehrleuten im Einsatz. Der durch den Brand verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Schwäbisch Hall-Sulzdorf: Jugendliche entwenden LKW und verursachen Unfall

Am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr entwendeten mehrere Jugendliche von einem Betriebsgelände in der Jahnstraße einen 7,5t schweren MAN-LKW. Als dies von einem Zeuge bemerkt wurde, sprangen die Jugendlichen aus dem noch rollenden LKW und flüchteten zu Fuß. Der LKW setzte seine Fahrt fort und kollidierte zunächst mit einem geparkten BMW. Dieser wurde vom LKW dann auf einen geparkten Mercedes aufgeschoben. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro an den Fahrzeugen. Eine Fahndung nach den Jugendlichen verlief erfolglos.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise auf die Jugendlichen unter Telefon 0791 400-0.

Ilshofen: Unfall auf Autobahn mit Gefahrgut-LKW

Am Dienstagabend gegen 17:10 Uhr kam es in Folge eines Unfalls bei Kirchberg und eines daraus resultierenden Staus zu einem weiteren Unfall auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Ein 39 Jahre alter Fahrer eines Volvo-Sattelzuges erkannte nicht, dass ein vorausfahrender 63-Jähriger seinen Renault-Sattelzug aufgrund des Stauendes abbremste und fuhr auf diesen auf. Hierdurch wurde der Renault-Sattelzug nach rechts abgewiesen und kam zunächst von der Fahrbahn ab. Am rechten Fahrbahnrand kollidierte er jedoch mit einer Lärmschutzwand, wodurch er wieder in Richtung Fahrbahn abgelenkt wurde. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem weiteren Renault-LKW. Auch kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Sattelauflieger des 63-Jährigen und einem PKW dem Seat eines 40-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Sattelauflieger aufgerissen und die Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Dabei handelte es sich um verschiedene Gefahrgutgebinde. Hierbei handelte es sich um verschiedene Wasch und Putzmittel. Der Fahrer des Volvo-LKW wurde bei dem Unfall verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Der Sachschaden liegt bei circa 200.000 Euro. Die Autobahn war in Folge des Unfalls für die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Fahrbahnreinigung gesperrt. Die Sperrung konnte erst kurz vor 3:00 Uhr am Mittwochmorgen aufgehoben werden.

