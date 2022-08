Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Leutenbach: Von Straße abgekommen

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen gegen 6:30 Uhr die Landesstraße 1127 von Winnenden kommend in Richtung Affalterbach. Kurz vor dem Kreisverkehr L 1127 / L 1114 kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte neben der Straße mit zwei Verkehrszeichen. Das Auto des 20-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

Weissach im Tal - Unterweissach: Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 71 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag kurz nach 10 Uhr im Bereich Friedensstraße / Brüdenwiesen. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der Mann die Straße Brüdenwiesen in Richtung Friedensstraße entlang und bemerkte zu spät, dass ein Paketzusteller die Friedensstraße in Schrittgeschwindigkeit entlangfuhr. Als er eine Vollbremsung machte, rutschte er mit seinem Hinterrad weg und kollidierte mit dem mittlerweile stehenden Fahrzeug. Der Radfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

