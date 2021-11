Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen

Kreis Konstanz) Blechschaden bei Auffahrunfall (08.11.2021)

Engen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 6.30 Uhr auf der Bundesstraße 491. Ein 29-jähriger Audi-Fahrer fuhr hinter eine 27-jährigen Opel-Fahrerin. Als die Frau abbremste, reagierte der Mann zu spät und prallte auf den vorausfahrenden Opel. Dabei entstand an beiden Autos Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro. Beide Insassen blieben unverletzt.

