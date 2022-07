Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrten im Bereich Sarstedt/Nordstemmen

Hildesheim (ots)

Sarstedt / Nordstemmen - (ede) In der Nacht von Samstag, 09.07.2022, auf Sonntag, 10.07.2022, wurden durch Beamte des Polizeikommissariats Sarstedt im Zuständigkeitsbereich erneut mehrere berauschte Verkehrsteilnehmende aus dem Verkehr gezogen. Gegen 22:49 Uhr wurde ein PKW Mercedes in der Weichsstraße in Sarstedt kontrolliert. Bei dem 59-jährigen Fahrzeugführer wurde bei einem Atemalkoholtest ein Wert von 0,66 Promille festgestellt. In der Calenberger Straße in Nordstemmen wurde gegen 02:05 Uhr ein PKW Volvo kontrolliert. Bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer schlug ein durchgeführter Urin-Test positiv auf THC an. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen beide Betroffene wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine weitere Trunkenheitsfahrt wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 03:50 Uhr in Sarstedt auf dem Nordring festgestellt. Bei einer 19-jährigen Fahrerin eines E-Scooters ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,14 Promille. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der 19-Jährigen wurde beschlagnahmt.

