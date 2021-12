Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Wohnungseinbruch in Rodenbach - Täter wurden vermutlich gestört

Ebertsheim-Rodenbach, Am Rechacker - 03.12.2021, 18:00 Uhr bis 04.12.2021, 00:30 Uhr (ots)

Gegen 0:30 bemerkte der 47-jährige Geschädigte und seine Ehefrau den Einbruch in ihr Wohnhaus in Rodenbach. Die Täter hatten ein Loch in eine Fensterscheibe im Obergeschoß gebohrt und konnten dadurch das Fenster öffnen. Im Haus wurden mehrere Räumlichkeiten durchwühlt. Aus einer Schublade wurde Schmuck im 4-stelligen EUR-Bereich gestohlen. In einem Beet konnten frische Schuhspuren festgestellt werden, woraufhin ein Spürhund eingesetzt wurde. Dieser nahm die Spur auf und fand zunächst Kleidungsstücke (offenbar von einem Täter) nahe eines Gemüsefeldes. Die Spur verlor sich dann aber auf einem asphaltieren Weg Richtung Lautersheimer Straße/Lindenstraße. Aufgrund der Spuren gehen wir von zwei Tätern aus. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Bitte teilen Sie verdächtige Wahrnehmungen unter 06359-93120 an die Polizei Grünstadt mit.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell