Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - 2 x Wohnungseinbruch in Carlsberg

Carlsberg, Kurweg - 04.12.2021 (ots)

Gleich zweimal schlugen Einbrecher am Samstag im Kurweg zu. Ein 82-jähriger Geschädigter bemerkte bei seiner Rückkehr um 20:45 Uhr, dass jemand in sein Haus eingebrochen war. Die Diebe hatten es auf Schmuck abgesehen. An einem anderen Anwesens stellte eine Nachbarin gegen 23:30 Uhr Einbruchsspuren am Schlafzimmerfenster der Geschädigten fest. Die Nachbarn waren nicht zu Hause. Offenbar gelangten die Täter aber nicht ins Anwesen. Um 17:30 Uhr war das Nachbaranwesen noch unversehrt. Beide Taten dürften im Zusammenhang stehen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Samstag, 04.12.2021, zwischen 17:00 Uhr und 23:30 Uhr im Kurweg (oder Umgebung) verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt: 06359 93120.

