POL-BO: Raubdelikt in Witten - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Nach einem illegalen Straßenrennen am Donnerstagabend, 23. Juni, in Bochum-Werne haben Zivilpolizisten zwei Tatverdächtige gestoppt. Sie beschlagnahmten Führerscheine und Fahrzeuge. Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel den Zivilbeamten des Bochumer Einsatztrupps (ET) gegen 22.50 Uhr auf der Werner Straße ein Auto auf, das mit hoher Geschwindigkeit auf ...

