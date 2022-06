POL-BO: Illegales Straßenrennen: Zivilbeamte beschlagnahmen Führerscheine und Fahrzeuge

Bochum (ots) - Im Verlauf der abknickenden Vorfahrt Gerther Straße / Heinrichstraße kam es am gestrigen Mittwoch (11.15 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer (59, aus Bochum) leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnistand hatte der Mann den Kreisverkehr in Richtung Heinrichstraße befahren. In entgegengesetzter Richtung befuhr eine Autofahrerin ...

mehr