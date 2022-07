Polizei Münster

POL-MS: Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis auf der A1 gestoppt

Münster (ots)

Polizisten haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (26.07., 03:20 Uhr) auf der Autobahn 1 bei Münster einen 43-jährigen Lkw-Fahrer gestoppt, der unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Eine aufmerksame Zeugin hatte gesehen, wie der 43-Jährige in Schlangenlinien bis in den Grünstreifen gefahren war und direkt die Polizei alarmiert. Als die Beamten ihn stoppten, stellte sich heraus, dass dem Mann aus Bad Fallingbostel der Führerschein wegen des Fahren unter Drogeneinfluss bereits entzogen worden war. Zudem wirkte der 43-Jährige während der Kontrolle benommen und desorientiert. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Verfasserin: Christina Sari

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell