Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegenverkehr übersehen

Weimar (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 05:45 Uhr kam es an der Anschlussstelle Mellingen zu einem Unfall. Eine aus Richtung Oettern kommende 60-jährige Frau missachtete beim Linksabbiegen auf die Autobahn die Vorfahrt eines ihr entgegenkommenden Ford Transporters. Auch der 51-jährige Fahrer dessen konnte einen Zusammenstoß mit dem Mazda der Frau nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Unfallverursacherin verletzt. Zur Behandlung ihrer Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand offensichtlich wirtschaftlicher Totalschaden. Die Beschädigungen waren so stark, dass sowohl der Mazda als auch der Ford abgeschleppt werden mussten. Fast zwei Stunden kam es im Zuge der Unfallaufnahme zu Behinderungen auf der B 87 Höhe der Anschlussstelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell