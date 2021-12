Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlägerei

Weimar (ots)

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es in den heutigen frühen Morgenstunden vor dem Berkaer Bahnhof. Eine Gruppierung aus mehreren Personen hielt sich hier gemeinsam auf. Aus nicht geklärter Ursache gerieten ein 26- und 29-Jähriger aneinander. In der Folge schlug der 26-Jährige dem Älteren ins Gesicht. Als dieser wiederum realisierte, dass seine 'Freunde' einen Rettungswagen für ihn geordert haben, versuchte er zu flüchten. Mehrere Personen aus der Gruppe hielten den Mann dann in einem angrenzenden Wohngebiet bis zum Eintreffen der Rettungskräfte fest. Die sich daraus ergebende Geräuschkulisse, veranlasste mehrere Anwohner dazu die Polizei wegen einer vermeintlichen Schlägerei zu verständigen. Der Verletzte ließ sich schlussendlich doch ins Krankenhaus bringen, damit seine Verletzungen behandelt werden konnten. Alle Anwesenden waren erheblich alkoholisiert.

