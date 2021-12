Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener E-Roller-Fahrer

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Ein 31-Jähriger fiel Polizeibeamten am Samstagmorgen in der Waldstraße durch seine unsichere Fahrweise auf. Der Mann war auf einem E-Scooter unterwegs und fuhr fortwährend in Schlangenlinien. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 2,02 Promille. Nach der im Krankenhaus durchgeführten Blutentnahme wurde dem 31-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. (ml)

