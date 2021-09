Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Update zum Tötungsdelikt in einer Tankstelle in Idar-Oberstein. Festnahme des Tatverdächtigen.

Trier (ots)

Am 18.09.2021 kam es gegen 21.20 Uhr in einer Tankstelle in Idar-Oberstein zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil eines 20-jährigen Kassierers. (siehe Pressemeldung Polizei fahndet nach Tötungsdelikt nach einem bewaffneten Mann vom 19.09.2021, 00:05 Uhr sowie Nachtrag vom 19.09.2021, 07.53 Uhr)

Der Tatverdächtige wurde gegen 08.45 Uhr durch Spezialeinheiten der Polizei widerstandslos festgenommen. Es handelt sich um einen 49-jährigen Deutschen aus dem Kreis Birkenfeld. Zu seinem Motiv gibt es aktuell keine Erkenntnisse.

Die Polizei Trier bedankt sich für die vielfältigen Hinweise aus der Bevölkerung und das besonnene Verhalten der Menschen in Idar-Oberstein. Mit der Festnahme des Tatverdächtigen besteht keine Gefahr mehr.

Das Fachkommissariat 11 der Kriminaldirektion Trier hat eine Sonderkommission eingerichtet, um die Hintergründe der Tat sowie den Tatablauf mit Hochdruck aufzuklären.

Weitere Auskünfte stehen unter dem Vorbehalt der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell