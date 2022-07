POL-MS: Randale und Widerstand - 39-Jähriger verletzt Polizistin

Münster (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (26.07, 3 Uhr) stoppten Polizisten einen alkoholisierten Mann auf einem E-Scooter an der Hammer Straße. Die Beamten bemerkten den 22-Jährigen in Höhe der Augustastraße in Fahrtrichtung stadtauswärts und hielten ihn an. Bei der Überprüfung bemerkten sie starken Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache. ...

