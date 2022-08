Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Garagenbrand, Unfallflucht, UNfälle und Diesel-Diebstahl

Aalen (ots)

Blaufelden-Gammesfeld: Garagenbrand

Gegen 21:00 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Garage in der Schloßstraße gemeldet. Die Feuerwehr Blaufelden war mit sechs Fahrzeugen und 35 Wehrleuten vor Ort im Löscheinsatz. Ein Übergreifen auf das neben der Garage befindliche Wohnhaus konnte so verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Aussteigen stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 19:40 Uhr und 21:50 Uhr seine Fahrzeugtür gegen einen in der Straße Im Lindach geparkten PKW der Marke Mercedes. Dabei entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro an dem Mercedes. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. + Die Polizei Schwäbisch Hall bittet daher um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Spurwechsel

Auf der Dr.-Max-Bühler-Straße kurz vor der Ampel zur B19 wechselte am Donnerstag gegen 14:25 Uhr ein 24-Jähriger mit seiner Piaggio Aprilia vom rechten auf den linken Fahrstreifen und kollidiert hierbei mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden VW Golf einer 46-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Michelfeld: Frontalzusammenstoß mit fünf Leichtverletzten

Am Donnerstag gegen 15:40 Uhr befuhr eine 24-Jährige mit einem VW Transporter die Straße vom Lemberg in Richtung L1046. In einer für sie leichten Linkskurve kam ihr eine 64-Jährige in einem Ford Transit entgegen. Auf der engen Straße fuhren offenbar beide Fahrerin so weit wie möglich rechts, weshalb es zum Frontalzusammenstoß kam. Dabei wurden die beiden Fahrzeugführerinnen, sowie drei Mitfahrende in dem Ford wurden leicht verletzt. Alle Fahrzeuginsassen wurden zur medizinischen Versorgung in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Braunsbach: Diesel-Diebstahl

Auf dem Parkplatz Kochertal an der Autbahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an zwei LKW die Tankdeckel mutwillig geöffnet und mehrere hundert Liter Diesel abgepumpt. An dem Daimler-LKW eines 35-Jährigen wurde rund 250 Liter Diesel im Wert von etwa 475 Euro abgezapft. An einem weiteren LKW wurden etwa 350 Euro im Wert von rund 660 Euro entwendet.

Die Verkehrspolizei Kirchberg bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 9426-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell