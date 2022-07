Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Automatenaufbruch am Bahnhof- Täter gelangten an Bargeld

Vlotho (ots)

(sls) Bereits zum wiederholten Male gingen unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (28.7.) einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn auf dem Bahnhof in Vlotho an. Der Automat befindet sich auf einem Bahnsteig und ist frei zugänglich. In der Zeit von Mittwochabend gegen etwa 21.30 Uhr bis zum frühen Donnerstagmorgen um 05.45 Uhr zerstörten die Unbekannten den Schließmechanismus und nahmen Bargeld aus dem Schacht mit. Einzelteile der Einbauten lagen vor dem Gerät auf dem Boden. Nach dem Aufbruch flüchteten die Täter vom Bahnhof in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Wir bitten Zeugen, denen in der Tatnacht verdächtige Personen am Bahnhof oder Umgebung aufgefallen sind und Angaben zum Aufbruch machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

