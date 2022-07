Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl in Bekleidungsgeschäft- Unbekannte nutzen entwendete Debitkarte

Herford (ots)

(sls) Bereits am Freitag den 22. Juli kam es in einem Bekleidungsgeschäft an der Höckerstraße in Herford zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Die 70-jährige Geschädigte hielt sich gegen 14.00 Uhr in dem Geschäft auf und beabsichtigte an der Kasse ihre Ware zu bezahlen. Hierbei stellte sie fest, dass aus ihrer Handtasche vorher augenscheinlich ihre Geldbörse mit etwas Bargeld und persönlichen Papieren entwendet wurde. Die Suche nach dem Portemonnaie im Geschäft und Umgebung verlief negativ. Im Verlauf der darauffolgenden Tage bemerkte die Geschädigte dann, dass noch am Tattag von ihrem Konto mindestens dreimal ein Geldbetrag in dreistelliger Höhe von ihrem Konto abgebucht wurde. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen, auch bei den entsprechenden Geldinstituten aufgenommen und ist noch auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wem ist zur Tatzeit eine verdächtige Person im Bereich des Bekleidungsgeschäftes oder Umgebung aufgefallen und kann Angaben zu diesen machen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmal: Passen Sie auf Ihre Handtasche und persönlichen Gegenständen drin auf. Die Täter arbeiten mit verschiedenen Tricks, um Ihre Handtasche oder auch darin befindliche persönliche Gegenstände mitzunehmen. Um nicht Opfer eines Diebstahls zu werden beachten Sie bitte folgende Hinweise

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell