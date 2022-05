POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Karlsruhe (ots) - Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Grötzingen zu. Ein 52-jährige Autofahrerin wollte gegen 09.30 Uhr an der Einmündung der Fröbelstraße in die Grezzostraße die abknickende Vorfahrtstraße verlassen um der Grezzostraße zu folgen. Hierbei übersah sie wohl den Vorrang des entgegenkommenden ...

