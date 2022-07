Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 56-Jähriger verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss und flüchtet - Polizei nimmt Herforder in Gewahrsam

Herford (ots)

(jd) Anwohner hörten gestern (26.7.), um 13.45 Uhr einen lauten Knall auf der Straße Am Sennenbusch. Als die Zeugen nach der Ursache des Geräuschs sehen wollten, bemerkten sie einen grauen Kia, der offenbar in einen am Fahrbahnrand geparkten VW gefahren war. Der Fahrer des Fahrzeugs, der als etwa 60-jähriger Mann mit hagerer Statur beschrieben wurde, fuhr nach ersten Ermittlungen in Fahrtrichtung Viehtriftenweg und touchierte dabei den VW. Der Unfallverursacher stieg zunächst aus seinem Fahrzeug aus und begutachtete den Schaden, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Zeugen verständigten die Polizei und konnten Kennzeichenfragmente ablesen.

Kurze Zeit später riefen weitere Zeugen die Polizei, da sich augenscheinlich ein Falschfahrer auf der B239 zwischen den Anschlussstellen Herford und Bad Salzuflen befinden würde. Dieser befuhr verkehrswidrig die beiden linksseitigen Fahrspuren in Richtung Bad Salzuflen. Auch hier handelte es sich um einen grauen Kia, dessen Kennzeichen mit den Zeugenschilderungen aus der Straße Am Sennenbusch übereinstimmte.

In Höhe der Autobahnzufahrt BAB A2 fuhr der, bis dahin immer noch auf der falschen Fahrbahnseite befindliche Kia, nach links auf die Autobahnzufahrt als Falschfahrer in Richtung Hannover. Auf dem Rastplatz zwischen den Auffahrten Herford und Herford-Ost konnte der Fahrzeugführer mit Unterstützung der Autobahnpolizei Bielefeld angehalten werden. Der Fahrer, ein 56-jähriger Herforder, zeigte beim Aussteigen aus seinem Auto deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Mann vor Fahrtantritt eine deutliche Menge Alkohol konsumiert haben muss.

Er wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Wache Herford gebracht. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme zeigte sich der 56-Jährige den Beamten gegenüber äußerst aggressiv und uneinsichtig. Aufgrund des aufbrausenden und stark alkoholisierten Zustands verblieb der Herforder über Nacht im Herforder Gewahrsam. Er muss sich nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Der Schaden an dem Kia sowie dem VW, der einem 52-jähigen Herforder gehört, liegt bei 8000 Euro.

