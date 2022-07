Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit Streifenwagen - Unfallbeteiligte fährt unter Alkoholeinfluss

Bild-Infos

Download

Enger (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt fuhren Polizeibeamte am Dienstagabend (26.7.), um 18.20 Uhr auf dem Liedweg in Richtung Auf dem Esch. Verkehrsbeding hielten sie mit dem Streifenwagen im Einmündungsbereich Auf dem Esch an. Zum selben Zeitpunkt befand sich Auf dem Esch eine 71-jährige Engeranerin mit ihrem Nissan in Richtung Liedweg. Die Seniorin beabsichtigte den rechts in den Liedweg einzubiegen. Beim Abbiegen kam sie mit ihrem Fahrzeug zu weit zur Fahrbahnmitte und prallte mit dem Streifenwagen zusammen. Bei der anschließenden Überprüfung der 71-Jährigen bemerkten die Beamten Anzeichen von Alkoholkonsum. Zur Durchführung ein Alco-Test wurde die Frau zur Herforder Wache verbracht, wo ein Atemalkoholtest positiv anschlug. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte die Engeranerin die Polizeiwache wieder verlassen, jedoch wurde ihr das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Der Schaden an beiden beteiligten Fahrzeugen wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell