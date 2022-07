Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Körperverletzung in Schweich - Zeugen gesucht

Schweich (ots)

Am Dienstag, 05.07.2022, gegen 16:00 Uhr, wurde ein 14-jähriger Schüler vor dem Stefan-Andres-Schulzentrum in Schweich von einer unbekannten Person von hinten geschlagen. In Folge dessen fiel dieser zu Boden, stieg jedoch mit leichten Schmerzen in den Bus ein. Zu Hause angekommen wurde der Schüler plötzlich bewusstlos, sodass ein Rettungswagen verständigt wurde. Anschließend wurde er zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, war jedoch wieder ansprechbar. Ob zwischen dem Schlag und der Bewusstlosigkeit ein Zusammenhang besteht, ist bislang ungeklärt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

