POL-PDTR: Diebstahl eines Wohnwagens

Welschbillig (ots) - In der Nacht vom 03.07.2022 auf den 04.07.2022 wurde in Welschbillig, in der Straße "Zum Jugendheim" ein Roller der Marke Kymco, durch unbekannte Täter entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 EUR. Der Roller konnte später in der Ortslage aufgebrochen aufgefunden werden, da die Täter vermutlich daran scheiterten, diesen zum Laufen zu bringen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502 ...

